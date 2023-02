Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica ante o Club Brugge: Classe e maturidade guiam voo da águia Exibição segura após uns minutos iniciais sem capacidade de pressão, mas depois Chiquinho e João Mário pegaram no jogo. Após o intervalo, Florentino e Aursnes subiram de produção, com Neres a ‘matar’





• Foto: Pedro Ferreira