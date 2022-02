Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica ante o Santa Clara: Taarabt desbloqueia e Darwin resolve A equipa encarnada voltou a dar vantagem ao adversário, mas, ao contrário de recentes encontros em casa, virou o resultado. O marroquino foi a chave que as águias precisavam para abrir o cofre e o uruguaio bisou





• Foto: Pedro Ferreira