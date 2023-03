Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica diante do Famalicão: mais duas balas para o pistoleiro Gonçalo Ramos bisou para subir à liderança da lista de melhores marcadores da Liga e contou com auxílio precioso de Grimaldo nos dois golos numa noite em que Otamendi se destacou através do passe longo





• Foto: Luís Manuel Neves