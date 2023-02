Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica frente ao Boavista: na Luz a festa fez-se ao ritmo do samba Os brasileiros afirmam-se como os reis do Carnaval e ontem assumiram esse papel. Com o nulo ao intervalo, Neres entrou para animar a equipa, mas foi Gilberto que levantou os adeptos: marcou e assistiu para golo





• Foto: Lusa