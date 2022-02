Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica frente ao Gil Vicente: um foco de luz no meio da escuridão A equipa voltou a não convencer, numa exibição em que vários jogadores se apresentaram amorfos e com pouca vontade em campo. Houve exceções e Gonçalo Ramos foi uma delas, pelo que o golo lhe assentou bem





• Foto: Vítor Chi