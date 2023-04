Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica frente ao Inter Milão: Grego ainda evitou uma tragédia maior Foi um Benfica sem o rasgo, a alma e o brilho com que habituou os adeptos, aquele que se viu na Luz e, se ainda existe esperança no apuramento para as meias-finais, é graças a Vlachodimos, que negou 2 golos feitos ao Inter





• Foto: Luís Manuel Neves