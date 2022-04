Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores do Benfica frente ao Sporting: de se lhe tirar o chapéu Começam a faltar palavras para o que Darwin tem feito esta época. Ontem voltou a mostrar que os elogios que tem recebido são mais do que merecidos





• Foto: LUSA