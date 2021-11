As palavras da mãe de Darwin no dia em que o Peñarol o foi buscar a casa: «Este não levam!»

José Perdomo, antigo jogador uruguaio, contou à BBC que a mãe de Darwin não queria que o filho fosse para o Peñarol. O agora avançado do Benfica, que acabou depois por entrar na Europa através dos espanhóis do Almería, tinha apenas 13 anos e a mãe não queria 'perder' outro filho para o futebol.

"Quando ele fez 13 anos entrei em contacto com o pai [Bibiano Nunez] sobre a possibilidade de o trazer para o Peñarol e ele concordou", recordou Perdomo."Mas depois, quando cheguei a Artigas [a localidade onde vivia a família] a mãe [Sílvia Ribeiro] estava lá e disse-me: 'Perdomo, tu já me levaste o Júnior mas o Darwin não, não o vais levar. Vamos esperar mais um pouco porque ele é muito novo e não o quero perder. Tenho muitas saudades do Júnior'", recordou Perdomo.O antigo futebolista lembra que "foi uma situação difícil". "Foi preciso três ou quatro meses para convencer a mãe. Quando finalmente conseguimos, pode-se dizer que não ficámos propriamente amigos... Ela ficou muito zangada."