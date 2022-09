As reações à goleada ao Marítimo: «Nos tempos que correm, o Benfica podia poupar no relvado»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a goleada das águias (5-0) ao Marítimo na 7ª jornada da Liga Bwin."Foi uma boa vitória do Benfica. A equipa esteve bem e não deu hipóteses ao Marítimo. Realçar a vitória após um jogo europeu, o que nunca é fácil, e ainda o dilatar da vantagem sobre os rivais diretos. Uma palavra final para o Draxler, que fez um golaço.""Nos tempos que correm, o Benfica podia poupar no relvado. É um desperdício ter metade do campo que o adversário quase nem pisou. Desejar boa sorte ao Marítimo para o que resta do campeonato pois a ilha da Madeira merece ter uma equipa na Liga.""Enfrentar o Marítimo era o melhor que podia acontecer ao Benfica após o jogo difícil que teve em Turim a meio da semana. O Benfica esteve bem, mas é preciso salientar que jogou contra uma das equipas mais fracas da Liga. Foi um resultado justíssimo."