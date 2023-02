As reações à vitória com o Casa Pia: «'ChiquEnzo’ qual Pirlo»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a vitória frente ao Casa (3-0), a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin."O Benfica está de saúde e tornou quase banal a equipa revelação. E só com uma hecatombe não será campeão. De ressalvar o ‘ChiquEnzo’, que mostra ser um jogador útil, qual Pirlo. Vi ainda um grande golo do Bah e um Super Mário, goleador aos 30 anos"."Na 1ª volta vi um Casa Pia que não fazia ideia de ser assim, mas desta vez o Benfica mandou no jogo o tempo todo, marcou três e não sofreu. E houve nota artística em certos momentos. Acho que Enzo já lá vai. O nosso meio-campo está a trabalhar muito bem"."Fiquei deliciado com a atitude incrível da equipa e o compromisso durante 95 minutos. Ninguém se lembrou do Enzo. Vi 58 mil pessoas a aplaudirem de pé o André Almeida, um dos nossos. Mais do que merecido! João Mário está a fazer época notável".