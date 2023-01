As reações à vitória com o Santa Clara: «Enzo mostrou que está de alma e coração no Benfica»

Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre o triunfo encarnado na casa do Santa Clara (0-3) a contar para a 17ª jornada da Liga Bwin."O Benfica voltou ao que nos habituou no início da época. Conseguiu ter uma entrada forte, que acabou por ser determinante. De notar a pressão constante, como se via antes. Já o Guedes, um benfiquista de coração, vem trazer mais opções ao treinador.""Viu-se uma primeira parte muito forte. O Benfica entrou muito bem e na segunda acabou por cair um pouco, o que é normal. Há que gerir. Ainda assim, a equipa criou muitas ocasiões para sair dos Açores com outro resultado, até. Boa vitória.""Vitória justa e tranquila. Boa exibição na primeira parte, decidindo-se cedo, o que permitiu gerir o resto do jogo. Enzo mostrou que está de alma e coração no Benfica e Guedes teve uma estreia que promete, confirmando que será um reforço importante." *