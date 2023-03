As reações à vitória do Benfica sobre o Famalicão: «Um momento de andebol»

Record falou com conhecidos adeptos das águias sobre a vitória do Benfica na Luz sobre o Famalicão (2-0) a contar para a 23ª jornada da Liga Bwin."O Benfica entrou muito forte, com grande reação à perda da bola, contra um adversário que teve mérito a defender. O 1-0 é sempre complicado, mas o Benfica nunca perdeu a cabeça. O prémio de melhor devia ser partido a meio, entre Grimaldo e Gonçalo Ramos"."Primeira parte com muita intensidade e segunda com alguma contenção. Houve um momento de andebol, que o árbitro não quis ver ou rever no VAR. E vi um autocarro azul em certos momentos, desfeito para bem do futebol. Vlachodimos não teve trabalho"."O Benfica nem precisou de correr muito para ganhar este jogo. Pensou mesmo no próximo (Club Brugge), contra um Famalicão que tem jogadores para jogar muito mais. Nem jogou à Famalicão e acabou a jogar para não sofrer mais golos. Vitória justa".