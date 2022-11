As reações à vitória do Benfica sobre o Gil Vicente: «Alguns jogadores não se quiseram magoar às portas do Mundial»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica que comentaram a vitória sobre o Gil Vicente (3-1) a contar para a 13ª jornada da Liga Bwin."Cumprimos o objetivo que era ganhar e manter a vantagem de 8 pontos, num jogo de serviços mínimos. Alguns jogadores estão cansados, pois são muitos jogos seguidos e com uma rotação limitada. Num jogo de sentido único, a vitória nunca esteve em causa.""Um jogo ao nível do que o Benfica tem feito. Não foi extraordinário, alguns jogadores não se quiseram magoar às portas do Mundial, mas nunca houve perigo que colocasse em causa a vitória. Este ano está a correr como não via há muitos e muitos anos.""Não foi das exibições mais conseguidas do Benfica, mas mereceu ganhar, sem dúvida. Mas a grande vitória, para mim, são as 57 mil pessoas que foram ao Estádio da Luz. Este ambiente de entusiasmo da massa associativa com a equipa é a simbiose perfeita." *