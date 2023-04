As reações à vitória do Benfica sobre o Gil Vicente: «As substituições fizeram bem à equipa»

Record falou com conhecidos adeptos das águias que reagiram ao triunfo do Benfica (0-2) em casa do Gil Vicente, em jogo a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin."As substituições fizeram bem à equipa, que podia ter marcado mais golos, mesmo na primeira parte. Chiquinho e Musa entraram muito bem, deram frescura e a vitória acaba por ser justa. Que o Benfica continue assim rumo ao objetivo"."Schmidt soube mexer e a equipa mostrou que quer ser campeã. Vitória justa, que peca por escassa. Era um jogo difícil e muito importante, que tira a esperança aos nossos adversários. O Benfica ficou mais perto daquilo que interessa: o título!""Quando Aursnes sobe, o Benfica é outra equipa. É difícil vê-lo como lateral-direito. Gilberto dá bem conta do recado. E quero deixar uma palavra de apreço a Chiquinho e Musa, que entram no fim e dão tudo. É preciso caráter para fazer o que fizeram".