As reações à vitória do Benfica sobre o Rio Ave: «Jogadores irão motivados para o clássico e sem nada a temer»

Record falou com conhecidos adeptos das águias sobre a vitória do Benfica (0-1) em casa do Rio Ave, a contar para a 26ª jornada da Liga Bwin."Foi difícil porque vínhamos da paragem para as seleções e porque vem aí o clássico, mas o que interessava era ganhar. Este jogo teve já os primeiros minutos do jogo contra o FC Porto, por isso é que o Florentino começou no banco. Era um jogo muito perigoso.""O Benfica jogou com menos velocidade do que o habitual, mas como tem uma equipa compacta e que cria muitos desequilíbrios, basta ter uma oportunidade para marcar. Acredito que os jogadores irão motivados para o clássico e sem nada a temer.""Primeira parte de grande qualidade ofensiva sem acerto na finalização, seguida de uma segunda parte que abriu com grande eficácia, faltando só marcar o segundo golo para dar mais segurança e evitar os sobressaltos finais. Mais três pontos rumo ao 38."