As reações à vitória europeia do Benfica: «A defesa tem de melhorar, mas a equipa está a mostrar nota artística»

ouviu conhecidos adeptos das águias após a vitória do Benfica que carimbou a presença no playoff da Liga dos Campeões."Este meio-campo faz a diferença. O Florentino dá equilíbrio, permite que o Enzo fique solto mais à frente e ambos compensam muito bem a subida dos laterais. Só me preocupa a lentidão dos centrais. Contra certas equipas o Benfica poderá ter problemas.""O Benfica fez o suficiente para ganhar sem correr riscos. O Enzo confirma ser uma grande contratação e é muito bom ver miúdos como o Henrique Araújo e o Diogo Gonçalves a marcarem. A defesa tem de melhorar, mas a equipa está a mostrar nota artística.""O Benfica empenhou-se e fez o que tinha a fazer. A equipa mostra personalidade, bons princípios de jogo e motivação. Neste jogo houve algum relaxamento, mas pelo acumular de jogos. Os jogadores também estão com a atitude certa e isso é fundamental." *