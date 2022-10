As reações à vitória frente ao Chaves: «Em dia sim ninguém pára este Benfica»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após o triunfo categórico das águias (5-0) frente ao Chaves, a contar para a 11ª jornada da Liga Bwin."O pior inimigo do Benfica é o próprio Benfica. O jogo começou fácil, marcámos cedo, mas depois veio a displicência. Na defesa, com erros do meio-campo e um do Bah que resultaram em lances de perigo, e no ataque, com alguns golos desperdiçados.""Mais uma exibição excecional do Benfica, que bateu sem contestação uma equipa que praticou bom futebol a espaços. Os jogadores que entram emanam o mesmo espírito dos que são titulares e a equipa continua a dar muitas alegrias aos adeptos.""Em dia sim ninguém pára este Benfica. Qualidade individual e coletiva, velocidade e tal intensidade que nem parecia que tínhamos jogado com a Juventus a meio da semana. Agora, é continuar com o pé no acelerador até à pausa para o Mundial."