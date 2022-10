As reações à vitória das águias no Dragão: «O Benfica fica com uma mão no troféu para ser campeão»

"Benfica soube esperar, teve paciência. Teve a sorte de o FC Por jogar com menos 1, mas depois disso foi competente. Controlou o jogo e ganhou: Mostrou-se que o Rafa tem lugar cativo no 11 da seleção. Marcou o golo. Muito mérito do treinador, que teve inteligência e frieza de tirar os amarelados. Sabemos que iam tentar compensar. Parabéns ao Benfica e ao Rui Costa também. É o principal candidato ao título e esta vitória reforça isso, mas ainda há muito campeonato pela frente."



António Manuel Ribeiro. Músico



"Não foi um grande jogo, mas um excelente resultado. Demasiadas faltas, cartões e os guarda-redes tiveram momentos muito altos. Há um elemento novo no campeonato português, chama-se Roger Schmidt. Trouxe rigor, organização e jogadores perceberiam isso desde o 1º momento. Esta a ser uma surpresa o que esta a fazer. O principal destaque é a vitoria. Há muita coreografia dos jogadores a mandarem-se para o chão. Na Europa não fazem isto. O Rafa e os dois guarda-redes foram preponderantes em momentos-chaves. Título? Ainda é cedo, mas se este rigor e disciplina se mantiverem, somos. Só espero que no mercado de janeiro não nos levem os nossos melhores. Esta equipa está-se a fazer à imagem o seu treinador, com rigor."

Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica acerca do triunfo no clássico (0-1) diante do FC Porto, a contar para a 10ª jornada da Liga Bwin."Duas ou três notas, na minha visão traduzem o jogo. Jogo foi bom, foi grande, como era a perspetiva. Duas grandes equipas. Jogo teve qualidade. Arbitragem com interpretação presente das leis de jogo e critério muito coerente e completamente à altura do jogo. Se fosse jogador, tinha jogado muito bem. O árbitro não tem culpa que jogador do FC Porto não tenha sido muito inteligente em ambas as abordagens. Quando jogador tem amarelo, tem de pensar seriamente se não é mais conveniente ter contenção. São 2 faltas iguais em 3, entusiasmo a mais e inteligência a menos.Expulsão o FC Porto teve de alterar a estratégia. Foi contrariedade, mas o Benfica não é responsável por isso. É justo vencedor. Treinador do Benfica teve leitura corretíssima ao substituir os 3 amarelados, não dando azo a que houvesse expulsões. Benfica jogou com a sua folha limpa. Com outro pormenor: árbitro foi competente e teve coragem. Muitas vezes isso esta ausente do futebol português. Vitoria merecida, num jogo sem casos, sem incidentes. Quem ganha com isto é a Liga portuguesa. Estou contente, como é lógico.Dois jogadores acima de outros: Rafa, pelo golo, e o Otávio. Acho que a vitória deixa o Benfica como principal candidato ao titulo. Diria que o Benfica tem uma mão no troféu para ser campeão, mas só uma. Não tem tudo ainda. O que deve ter e se espera, é que tenha a inteligência desportiva e intelectual de saber que há ainda um caminho longo a percorrer, tem de fazê-lo de forma inteligente. Essa forma inteligente obriga a que o gesto de humildade tenha de estar presente."