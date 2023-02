Record falou com conhecidos adeptos das águias sobre a vitória caseira (3-1) do Benfica diante do Boavista, que manteve as distâncias na classificação da Liga Bwin à 21ª jornada."Foi um jogo difícil, mas o Benfica fez uma exibição esmagadora e mereceu ganhar. Para mim, o Gonçalo Ramos destacou-se por estar em grandes momentos do jogo e porque marcou o 2-1, um golo importante, que acaba por desbloquear o jogo"."Foi um jogo muito difícil. A segunda parte proporcionou um bom espetáculo de futebol. Foi um bom jogo, onde ressalvo a bela defesa que o Vlachodimos fez no final, porque mostrou que estava atento. A equipa no seu todo jogou muito bem"."Vitória justa, difícil, trabalhosa, mas merecida. Sem espinhas. Pecou por escassa, porque o Benfica merecia ter resolvido o jogo mais cedo. O golo do Gonçalo Ramos é fora de série. É neste momento que estes grandes jogadores aparecem para resolver".