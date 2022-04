As reações ao empate com o Famalicão: «Fico com a ideia de que estão a pensar na próxima época»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre o empate caseiro ante o Famalicão (0-0)."Quando num jogo em casa o melhor setor é o da defesa, está tudo dito. Na primeira parte, foi um jogo fraquíssimo. Depois o Benfica melhorou, mas o Famalicão esteve sempre cómodo a defender. Fico com a ideia de que estão a pensar na próxima época.""Era uma oportunidade para pressionar o Sporting, mas entregámos um jogo em casa. O Benfica não sabe jogar bem contra equipas desta dimensão. Penálti? Estas polémicas só vão acabar quando se criar uma regra que diga que qualquer mão na área é falta.""Estou absolutamente desolada com este resultado e com esta exibição. A equipa esteve muito em baixo e nem há um culpado principal, foi tudo horrível. O lance do penálti é discutível, mas a conclusão que retiro é mesmo que foi um jogo sem história."