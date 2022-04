As reações dos ilustres adeptos à derrota com o Sp. Braga: «Exibição lamentável»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica em reação à derrota em casa do Sp. Braga (3-2)."O Sp. Braga foi superior na maior parte do tempo e esteve mais compacto. O Benfica cresceu com o penálti, acreditou e chegou ao 2-2 com mérito. Pensávamos que podia dar a volta, mas o Sp. Braga fez o 3-2 e manteve-se coeso e determinado.""Vitória justa do Sp. Braga. Na 1ª parte, o Benfica parecia uma equipa amadora. Mais uma exibição lamentável e o guarda-redes foi mal batido no primeiro golo. E é impossível ganhar jogos sofrendo três golos. Um conjunto de erros, que se repetem.""É mais do mesmo! Não dá para entender como, depois do 2-2 e estando por cima do jogo, se comete um erro daqueles. Os três golos são responsabilidade do quarteto defensivo e guarda-redes. Se dúvidas havia que Veríssimo vai embora, tê-las-á perdido." *