As reações dos jogadores do Benfica (e não só) à estreia de António Silva no Bessa

António Silva, defesa-central de apenas 18 anos, somou no sábado, na vitória do Benfica sobre o Boavista por 3-0, no estádio do Bessa, os primeiros minutos oficiais pela equipa principal dos encarnados. O futebolista formado no Seixal formou dupla com o brasileiro Morato no centro da defesa das águias, face à suspensão de Otamendi - expulso no último jogo das águias por acumulação de cartões amarelos - efetuando uma exibição segura, que até mereceu elogios do treinador Roger Schmidt após o apito final.

Elogios esses que não se ficaram por aí. Nas redes sociais, já depois de o Benfica assegurar a conquista de mais três pontos no campeonato, o defesa-central mostrou-se agradecido ao clube pelo concretizar de um sonho, numa publicação em que vários companheiros de equipa (e até ex-companheiros) fizeram questão de parabenizar o jovem jogador.

Diego Moreira, Samuel Soares, Hugo Félix, Tiago Coser, Franculino Djú, Morato, Pizzi, Chiquinho, Julian Weigl, Vlachodimos, Florentino Luís e Paulo Bernardo foram alguns dos jogadores com presente ou passado associado ao Benfica que deixaram um pequeno comentário na publicação de António Silva.