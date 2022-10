'AS' revela quatro interessados por Grimaldo e garante que "as ofertas estão a chegar"

Alejandro Grimaldo continua a despertar interessados face às exibições que vai levando a cabo no Benfica e à situação contratual. O jogador espanhol, de 27 anos, finaliza o vínculo com as águias em junho de 2023 e é possível dialogar com qualquer clube já a partir de janeiro, sem permissão do Benfica.O jornal 'AS' adianta este domingo que há quatro emblemas no encalce do futebolista formado no Barcelona: Juventus, Arsenal, Chelsea e o próprio Barcelona. O diário espanhol garante que "as ofertas estão a chegar" por um atleta que pertence aos quadros das águias desde a temporada 2015/16.Grimaldo conta já 20 encontros oficiais na presente temporada e ontem revelou-se importante ao apontar um dos golos na vitória sobre o Chaves (5-0), de livre direto. Foi o segundo golo do defesa em 2022/23.No final, Roger Schmidt não escondeu que a vontade é contar com o jogador influente para além de 2023. "Se fosse eu a escolher, pediria a Grimaldo para ficar mais anos no Benfica", referiu o treinador alemão do clube da Luz.