Em Espanha dizem que só o Real Madrid consegue chegar a Gonçalo Ramos

O jornal 'AS' vê Gonçalo Ramos como o novo Luis Suárez. O avançado do Benfica é comparado ao veterano goleador uruguaio, atualmente ao serviço do Grémio. "A nova estrela do Benfica é um jogador agressivo que trabalha muito e está a melhorar a definição das jogadas ao primeiro toque", pode ler-se no diário espanhol.O internacional português, que tem contrato até junho de 2025, está blindado por uma cláusula de 120 milhões e a mesma fonte garante que um eventual negócio poderá acontecer por valores a rondar os 100 milhões de euros. Em Espanha, só o atual campeão europeu poderia pagar tal quantia.Em Madrid, o Real procura uma alternativa a Karem Benzema, titular do ataque dos blancos, que apesar da inegável influência na equipa já conta 35 anos. Os 24 golos e cinco assistências de Ramos em 36 partidas oficiais em 2022/23 deixam os responsáveis merengues bem impressionados com o jovem jogador formado no Seixal.Como Record noticiou , o interesse em Ramos não é novo e o jogador, que tanto brilha na Liga Bwin como na Liga dos Campeões, promete agitar o próximo mercado de transferências. Além do Real Madrid, também o Manchester United de Bruno Fernandes e Dalot pretende contar com os serviço do jogador natural de Olhão.