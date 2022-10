A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou esta quarta-feira que deteve em flagrante delito duas pessoas pelo crime de especulação e venda irregular de bilhetes para o encontro Benfica-Paris Saint-Germain, a contar para a Liga dos Campeões."Foram apreendidos 2 bilhetes um com valor facial de 40,00 € e outro de 65,00 €, encontrando-se os bilhetes à venda acima do seu valor oficial, pelo valor de 250,00 € e de 200,00 €, com margens de lucro até 500%. Os detidos irão ser presentes amanhã para audiência de julgamento em processo sumário", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.