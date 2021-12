Assaltantes de Otamendi foram perseguidos pela GNR mas conseguiram fugir

O 'Jornal I' revela na sua edição impressa desta quarta-feira que os alegados assaltantes de Nicolás Otamendi foram perseguidos pela GNR na zona da Trafaria, em Almada, mas conseguiram escapar. A perseguição e fuga ocorreu menos de 24 horas depois do assalto à casa do central do Benfica. O mesmo jornal adianta que os homens em causa falam espanhol e russo e têm um porte físico impressionante.Recorde-se que o internacional argentino foi surpreendido ao chegar à sua moradia, localizada num condomínio de luxo da Aroeira (Almada), pelos cinco assaltantes, que estavam encapuzados e armados com chaves de fendas. Estes apanharam Otamendi, agrediram-no e puseram-lhe um cinto no pescoço. Após o terem amarrado, entraram com ele na habitação, roubando relógios, dinheiro e joias. Segundo o ‘Correio da Manhã’, o assalto rendeu 300 mil euros.