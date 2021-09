Assembleia-geral de acionistas do Benfica a 30 de setembro

A SAD do Benfica convocou também ontem uma assembleia-geral de acionistas para o próximo dia 30 – se for necessário, a segunda convocatória será para 18 de outubro –, com o objetivo, entre outros, de aprovar o relatório e contas relativo a 2020/21 e também deliberar sobre a retificação de Rui Costa como presidente do Conselho de Administração, bem como de Sílvio Cervan como administrador .

De resto, na mensagem endereçada aos acionistas, o agora presidente demissionário fez questão de sublinhar a “ambição de vencer todas as competições em que o Benfica está envolvido no âmbito nacional” e a vontade de “rivalizar com os grandes clubes europeus no plano internacional”. O dirigente vincou a “resiliência” da SAD em “tempos adversos” e sem a receita da Champions.