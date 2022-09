Assembleia-geral do Benfica para votar contas de 2021/22 marcada para um dia depois da AG da SAD

O Benfica anunciou a marcação da assembleia-geral do clube, para 30 de setembro, de forma a "apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2021/2022, bem como o relatório e parecer do Conselho Fiscal".A AG terá lugar no Pavilhão da Luz, um dia depois de ocorrer a reunião magna da SAD dos encarnados, também na Luz.Nos termos da lei e dos Estatutos, são convocados as senhoras e os senhores associados para reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de setembro de 2022, pelas 20.30 horas, no Pavilhão nº 2 do Parque Desportivo do Clube, com a seguinte ordem de trabalhos:Ponto único: Apreciar e votar o relatório de gestão e as contas do exercício de 2021/2022, bem como o relatório e parecer do Conselho Fiscal.Nos termos do disposto no nº 1 artigo 37º dos Estatutos, informam-se as senhoras e os senhores associados que os documentos estarão disponíveis para consulta no site do Clube www.slbenfica.pt e na Secretaria-Geral, durante as horas de expediente (9.30-12.00 e 14.30-17.00), a partir do dia 22do corrente mês. Dado que, nos termos do nº 3 do artigo 56º dos Estatutos, a Assembleia Geral só pode funcionar em primeira convocação, com a presença da maioria das senhoras e dos senhores associados e, em segunda convocação, com qualquer número deles, fica desde já convocada a Assembleia Geral para, se for o caso, reunir em Segunda Convocação meia hora mais tarde, isto é, às 21 horas, no mesmo local e com a mesma Ordem de Trabalhos.A participação e o exercício do direito de voto na Assembleia Geral deverão observar os requisitosestabelecidos na lei e nos Estatutos, sendo admitidos a presenciar os trabalhos todas aquelas eaqueles que tenham sido admitidos até à data da publicação desta convocatória, mesmo os que nãotenham direito de voto, devendo apresentar o cartão de sócio, devidamente atualizado, com ocomprovativo do pagamento da quota de, pelo menos, o mês de julho de 2022, acompanhado dedocumento de identificação