Assobios de insatisfação antes do segundo golo

Foram bem notórios alguns assobios à exibição do Benfica, principalmente nos últimos 10 minutos de jogo em que o Arouca acreditou que ainda podia chegar ao empate e isso deixou a massa adepta do Benfica algo nervosa.

Sempre que os encarnados não conseguiam sair a jogar, grande parte dos adeptos manifestava-se com assobios, mas tudo serenou com o segundo golo de Gonçalo Ramos. Após esse segundo golo, de resto, a grande maioria dos adeptos do Benfica começou a sair do estádio, mas alguns ainda permaneceram alguns minutos a apreciar o treino que os jogadores menos utilizados estavam a realizar no relvado.