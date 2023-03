At. Madrid continua com Grimaldo debaixo de olho

O At. Madrid está no mercado em busca de um defesa esquerdo e o jornal 'AS' adianta este sábado que um dos principais alvos dos colchoneros é o benfiquista Alejandro Grimaldo.De acordo com o jornal espanhol, o defesa do Benfica é visto como uma oportunidade de mercado, especialmente por estar em final de contrato com as águias e, por isso, a negociação poder ser feita diretamente - sem falar com o clube atual. Além de Grimaldo, há outros dois alvos na mesma situação (laterais esquerdos e também em final de contrato): Ramy Bensebaini (do Borussia Mönchengladbach) e também o português Raphaël Guerreiro (do Borussia Dortmund).É deste trio a partir do qual o Atlético pretende tirar o seu reforço para a lateral canhota, para suprir um problema que se agravou pela lesão de Reinildo, ausente até, pelo menos, outubro.