Ataque a adepta do Benfica em Paris: «Vergonha! Ultras de verdade não usam facas»

O duelo entre Paris SG e Benfica ainda faz correr muita tinta no que diz respeito aos adeptos que estiveram na capital francesa para assistir ao encontro da Liga dos Campeões.

Uma popular página de Ultras replicou a imagem publicada por uma portuguesa, onde é destacado o ataque a uma adepta benfiquista por parte de seguidores do PSG. "O futebol não é isto! Depois do jogo, uma amiga minha foi perseguida por gajos do Paris SG! Vejam o estado em que ficou", pode ler-se no tweet.

A imagem tem sido partilhada em vários fóruns de Ultras europeus e os comentários são impiedosos para com os autores do ataque, por se tratar de uma agressão violenta a uma mulher e com a utilização de um objecto cortante.

"Cobardes! Atacarem uma rapariga à facada! Que grandes corajosos!", é apenas um dos comentários que se pode ler, juntamente com imagens que aludem ao facto da utilização de armas brancas não se bem vista na comunidade ultra.

Algo que os adeptos do PSG não respeitaram durante o dia de ontem na Cidade-Luz. Foram registados vários ataques a adeptos encarnados de manhã, antes do duelo, e pelo menos este já depois da partida e muitos deles com utilização de facas.

Record chegou à fala com um ultra encarnado que esteve em Paris e que garante que o ambiente foi tenso de manhã à noite. E apontou o dedo aos parisienses, precisamente pela utilização de armas brancas.

"Na cultura ultra isso é algo que não passa pela cabeça de ninguém e que desprezamos ao máximo. Ainda por cima utilizar facas contra miúdas? É uma vergonha. Estão a ser criticados por toda a Europa. Aquilo não se faz. Não são ultras verdadeiros... Ultras verdadeiros não usam facas", regista, antes de destacar que apesar do 'Collectif Ultras Paris' ter sido a claque mais ativa nos confrontos registados, não sabe de quem foi a autoria deste cobarde ataque.