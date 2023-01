Até o Football Manager aprova a contratação de Schjelderup

We couldn't approve more of this signing — Football Manager (@FootballManager) January 11, 2023

"Não poderíamos aprovar mais esta contratação". Foi assim que a conta do vídeojogo Football Manager, um dos mais famosos à escala mundial, reagiu às notícias que dão conta da iminente chegada de Andreas Schjelderup ao Benfica. Uma abordagem que se explica essencialmente pelo facto do (ainda) jogador do Nordsjælland ser um dos muitos 'putos maravilha' apontados pelo vídeojogo. Se tudo correr bem, como os responsáveis do FM esperam, Schjelderup será craque e é também por isso que, naturalmente, torcem para que a aposta do Benfica dê certo.