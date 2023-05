«Até os adversários reconhecem que o Benfica é inequivocamente um justo campeão»: as reações ao empate no dérbi

falou com conhecidos adeptos do Benfica acerca do empate (2-2) com o Sporting, a contar para a 33.ª jornada da Liga Bwin."Demos uma parte de avanço. O nosso treinador fez uma abordagem tímida ao jogo, mas com o Aursnes no sítio onde mais rende e o Bah em campo o domínio foi nosso. Empatámos na raça e para a semana vamos ao 38! É melhor celebrar em casa com os nossos sócios.""Antes do jogo já dizia que prefiro festejar em casa e não no sofá, porque o Benfica merece e por questões de segurança, que se vieram confirmar antes do jogo e mesmo durante. O que aconteceu antes do jogo são cenas lamentáveis, que não levam as famílias nem as crianças ao futebol. E isso é pena, porque mata o espectáculo e quem paga bilhete. Essa violência afasta as pessoas certas que dão futuro aos espetáculos de futebol. É a nota negativa deste dérbi. De resto, ‘parabéns’ ao Sporting, que foi um justo campeão… Na primeira parte anulou completamente o Benfica. Pena não ter jogado assim durante a época inteira! Agora é encarar os primeiros 15 minutos do encontro com o Santa Clara de modo a resolver imediatamente o jogo e justificar o mais que merecido título de campeão nacional. Até os nossos adversários reconhecem, há várias jornadas, que o Benfica é inequivocamente um justo campeão.""Um dérbi é isto, um jogo de emoção e incerteza até final. Assim vale a pena! Vimos duas partes distintas, com o Benfica finalmente acordado na 2ª parte. Espero não voltar a ver o Benfica do primeiro tempo. Esta foi sempre a minha aposta: sermos campeões no último jogo."