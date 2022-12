Atlético Mineiro confirma 'nega' por Gilberto: «Benfica não está disposto a negociar agora»

O interesse do Atlético Mineiro em garantir a contratação de Gilberto era real, mas a intenção do conjunto brasileiro esbarrou na intransigência do Benfica, conformeadiantou em tempo oportuno. Esta quarta-feira, ao 'Fala, Galo', o diretor de futebol do clube brasileiro confirmou isso mesmo e assumiu que, por conta disso, não irá continuar a insistir nas negociações."Sobre o Gilberto, é um jogador que analisámos, mas ele não sai no meio de temporada. Não é possível neste momento. Vemos nele um jogador com qualidade, boas características, força, que joga pelas alas, mas o Benfica não está disposto a negociar agora porque estão a meio da temporada", disse o Rodrigo Caetano.