Everton continua sem evidenciar o nível que mostrou no Grémio e nos últimos dias surgiram notícias no Brasil que o ligavam a um possível regresso ao futebol canarinho já na próxima época, em particular para jogar no Atlético Mineiro, o recém-sagrado campeão brasileiro.Contudo, o emblema do Galo negou que tenha havido sequer uma abordagem por Cebolinha. "Nunca houve uma sondagem nem mesmo contatos. Não faria isso sem a aprovação do nosso treinador", vincou o diretor Rodrigo Caetano em declarações à SporTV brasileira, no programa 'Bem, Amigos'.Recorde-se que o Benfica contratou Everton em 2020 ao Grémio a troco de 20 milhões de euros. O jogador tem vínculo válido com as águias até junho de 2025 e está blindado por uma cláusula de 150 milhões de euros. Esta temporada, o camisola 7 apontou quatro golos em 23 encontros oficiais.