Atraso e pirotecnia valem multas a Benfica e Rio Ave

Rio Ave e Benfica foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por conta de factos ocorridos no recente duelo entre as duas equipas. Ambas as equipas são multadas pelo atraso no reinício do jogo e por utilização de engenhos pirotécnicos.Os encarnados são a equipa com pena mais pesada (3.236€, repartidos em 1.910€ pela pirotecnia e 1.326€ pelo atraso), ao passo que vilacondenses ficam-se por cerca de metade, com 1.542€. 842€ são pelo atraso no recomeço e os restantes 700€ dizem respeito à utilização dos engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos do Benfica.