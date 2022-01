Audiência no Conselho de Arbitragem para breve

Os responsáveis do Benfica vão pedir ao Conselho de Arbitragem da FPF uma audiência para expor o seu ponto de vista e clarificar o que entendem que precisa de ser esclarecido e melhorado. No dia seguinte ao empate (1-1) com o Moreirense, as águias criticaram o VAR por não ter anulado o golo dos minhotos, alegando que Bruno Esteves já tinha prejudicado o Benfica aquando da igualdade (1-1) no terreno do Estoril. A referida audiência com e entidade liderada por Fontelas Gomes deve decorrer em breve.