Está a circular nas redes sociais um áudio, pertencente a Filip Krovinovic, no qual o jogador croata do Benfica deixa críticas a Jorge Jesus por não o ter colocado a jogar diante do Sp. Covilhã.





Krovinovic no audio sobre sua situação actual. pic.twitter.com/RLLPUuqQRt — Bruno Gois (@BrunoGois10) July 8, 2021

"Imagina se estás na minha situação. Ontem tiveram jogo, eu fui o único jogador que não entrou um minuto. Jogaram duas equipas e não entrei. Depois o treinador adjunto foi lá perguntar 'o Krovi entra?' e ele disse 'não, ele fica lá. Se alguém se lesionar ele entra'. Mano, filho da p..., pá, incrível! Tipo, não conseguia sair para casa e tinha de ficar lá...", pode ouvir-se no áudio em causa.