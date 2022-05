Auditoria forense à SAD do Benfica não estará pronta antes do final do ano

O prazo para a conclusão da auditoria forense à SAD do Benfica sofreu um novo 'revés'. Segundo as águias, a mesma "está em curso e não se prevê que esteja terminada antes do final deste ano". Rui Costa, na altura candidato à presidência do clube, garantiu em outubro de 2021 uma auditoria que teria o seu resultado final no término do mês indicado."Em julho de 2021, a Benfica SAD tomou conhecimento da existência de um processo designado “Cartão Vermelho”, no âmbito do qual são investigados atos que, alegadamente, Luís Filipe Ferreira Vieira terá cometido enquanto foi Presidente do Conselho de Administração da Benfica SAD, embora não nessa qualidade. A Benfica SAD não assume a qualidade de visada ou arguida no referido processo. Neste contexto, a Benfica SAD solicitou a realização de uma extensa auditoria forense para analisar se alguma conduta foi lesiva dos seus interesses, tendo em vista, dentro do quadro legal aplicável, apurar todas as responsabilidades e reagir em conformidade. Esta auditoria forense está em curso e não se prevê que esteja terminada antes do final deste ano", pode ler-se no prospecto do empréstimo obrigacionista.Em janeiro deste ano, Rui Costa voltou a abordar o tema para contextualizar o processo. "Alargámos a auditoria a todos os 55 contratos que o Ministério Público tem em mãos. Serei implacável neste processo, não deixando dúvidas a ninguém", afirmou.No final de abril, um adepto confrontou Rui Costa , no Funchal, com a promessa que ainda está por concretizar.