Aursnes aborda vitória à Juventus: «Foi um jogo muito bom até aos últimos 15 minutos»

Aursnes voltou a ser titular no meio-campo das águias, num jogo em que elogiou a exibição da equipa... até certa parte."Fizemos um jogo muito bom até aos últimos 15 minutos. Jogámos muito bem, mas depois acabámos a sofrer dois golos no final. Mas a Juventus é uma equipa bastante boa e isto pode acontecer. Sofremos juntos e vencemos de novo", atirou o norueguês, à Eleven Sports, vincando que as águias estão em "muito boa forma" e que jogou "bem".Sobre Rafa, Aursnes também só tem elogios, nomeadamente, depois dos golos que apontou à Juventus. "Teve uma exibição fantástica. É um fantástico jogador", referiu, tendo ainda confessado uma coisa: "não o consigo apanhar".