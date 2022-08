Aursnes chegou a Lisboa com Rui Pedro Braz

Fredrik Aursnes chegou a Lisboa ao final da noite de ontem, acompanhado por Rui Pedro Braz, como comprova uma fotografia que circulou pelas redes sociais. O diretor-desportivo do Benfica foi à Holanda buscar o médio e a viagem aconteceu horas depois de o internacional norueguês, de 26 anos, ter cumprido os exames médicos. Desta forma, o jogador, que representou o Feyenoord na última temporada, prepara-se para ser oficializado como reforço dos encarnados nas próximas horas.Tal como Record noticiou, a SAD das águias terá de pagar ao clube de Roterdão 12 milhões de euros, acrescidos de três milhões consoante a concretização de objetivos predefinidos. Já o centro-campista vai assinar um contrato válido por cinco épocas. Aursnes era encarado como um alvo prioritário há algumas semanas e é opção, sobretudo, para concorrer com Florentino pela vaga no meio-campo, ao lado do também reforço Enzo Fernández.Com mais um jogador garantido para este sector, o Benfica procura agora acelerar a saída de Weigl. Depois de ter perdido espaço com a chegada de Roger Schmidt, o internacional alemão está perto de voltar ao seu país para representar o Borussia M’gladbach, tal como já noticiámos. O camisola 28 deverá sair a título de empréstimo.O Benfica também procura libertar Meité, mas este é, por agora, um caso mais difícil de resolver. Contratado há um ano, o franco-marfinense nunca foi convocado desde o arranque oficial da época e contin