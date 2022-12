Aursnes: «Claro que queríamos ganhar mas foi bom voltar»

Fredrik Aursnes voltou à atividade no encontro particular do Benfica frente ao Sevilha, disputado no Algarve, e foi a voz das águias após a derrota (0-1)."Claro que queríamos vencer o jogo. Tínhamos o pressentimento que iríamos vencer mas não o fizemos hoje. Jogámos contra uma boa equipa. Foi um jogo complicado", começou por dizer à Sport TV, garantindo que "foi bom o descanso" propiciado pela pausa na Liga Bwin face aos compromissos de seleções."Tivemos alguns dias de folga. Foi para descansar um pouco. No meu caso, estive a treinar mais arduamente porque estive lesionado. Foi bom para todos para terem descanso. Agora estamos de volta. Claro que queríamos ganhar mas foi bom voltar e agora temos um jogo no sábado", frisou, apontando ao embate com o Moreirense."Claro que os queremos manter na equipa. São jogadores fantásticos. Estamos muito satisfeitos de os termos connosco."