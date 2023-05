Aursnes comemora título de campeão holandês pelo Feyenoord

A temporada de 2022/23 prepara-se para ser inesquecível para Fredrik Aursnes. O médio norueguês, de 27 anos, sagrou-se ontem campeão da Holanda graças aos dois jogos que disputou pelo Feyenoord – frente a Vitesse e Heerenveen, respetivamente a 7 e a 13 de agosto de 2022, alinhando os 90 minutos em cada um dos encontros – e está perto de também vencer a Liga portuguesa ao serviço do Benfica.

Nas redes sociais, o jogador mostrou-se feliz com a conquista. "Parabéns, Feyenoord", escreveu sobre aquele que foi o terceiro título do seu palmarés. Aursnes venceu a Taça da Noruega pelo Hodd em 2012, logo no primeiro ano como sénior, e em 2016 foi campeão nacional no mesmo país, mas ao serviço do Molde, clube que o transferiu mais tarde para o Feyenoord.

O médio Kökçü e o avançado Santiago Giménez também estão em festa depois de terem sido peças cruciais na caminhada do emblema de Roterdão rumo ao título. Os dois jogadores estão referenciados pelo Benfica no ataque ao mercado para 2023/24.