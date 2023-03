Aursnes convocado pela Noruega

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fredrik Aursnes foi chamado à seleção da Noruega para os jogos de qualificação para o Europeu frente à Espanha e Geórgia a 25 e 28 de março, respetivamente. O momento de forma do médio do Benfica justifica a escolha do selecionador Stale Solbakken para se juntar a Haaland e Odegaard na lista de 26 convocados.O 10 vezes internacional pela seleção nórdica volta a receber a chamada depois da dupla jornada realizada para a Liga das Nações em setembro de 2022.Já Schjelderup, de 18 anos, não foi chamado para a Seleção de Sub-21.