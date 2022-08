Aursnes de fora dos convocados devido ao regulamento

Fredrik Aursnes já se estreou pelo Benfica, frente ao Boavista, mas hoje fica de fora das opções diante do Paços de Ferreira. Isto porque as águias disputam um jogo em atraso relativo à terceira jornada da Liga. E, na data em que esta partida estava para ser realizada, o norueguês ainda não se encontrava inscrito na Liga. Tal impede que hoje possa jogar pela primeira vez na Luz.Apesar disso, na antevisão ao duelo com os pacenses, Schmidt mostrou-se satisfeito por ter o jogador no plantel: "Estou muito feliz por estar cá, penso que é um grande jogador. Florentino e Enzo têm estado bem, têm uma boa relação juntos e nos momentos de pressão. Eles são muito inteligentes e estão em vantagem por já terem jogado juntos. Não podemos atuar com os mesmos jogadores a época toda e haverá espaço para o Fredrik Aursnes."