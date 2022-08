Aursnes despede-se do Feyenoord: «Não é fácil deixar este clube fantástico»

View this post on Instagram A post shared by Fredrik Aursnes (@fredrikaurs18)

No dia seguinte à oficialização da mudança para o Benfica , o médio norueguês Fredrik Aursnes recorreu à sua página rede social Instagram para deixar uma mensagem de despedida ao Feyenoord, o clube que representava antes de se mudar para a Luz."Caros adeptos do Feyenoord. Deixar este clube fantástico não foi fácil. Passei um período fantástico no clube e na cidade. Vou levar sempre comigo o vosso amor e paixão. A atmosfera do De Kuip é tão especial e tivemos imensas boas memórias juntos lá. Desejo-vos o melhor para o futuro, BEDANKT (obrigado)!", escreveu o médio norueguês.