Aursnes e a época ao serviço do Benfica: «Divirto-me a fazer parte desta equipa»

Fredrik Aursnes está bastante satisfeito com a decisão de deixar o Feyenoord para rumar ao Benfica, no último verão. Agora, ao serviço da seleção norueguesa, falou à imprensa daquele país para assinalar que deu "um passo em frente"."Jogo com jogadores melhores, estou numa equipa melhor e por isso pode parecer que também eu esteja um pouco melhor. Mas penso que cresci como jogador e divirto-me a fazer parte desta equipa", assinalou o médio, que tem sido presença assídua no onze de Roger Schmidt.Há, no entanto, uma coisa que o médio lamenta e que pretende corrigir em breve: "Não tenho marcado muitos golos, nem tenho feito muitas assistências, mas tento ajudar ofensivamente o melhor que consigo, especialmente quando jogo como ala. Talvez o meu próximo passo seja contribuir para a equipa com mais golos".