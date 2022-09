Aursnes e a estreia na Champions pelo Benfica: «Daqueles momentos que só imaginamos viver em criança»

Fredrik Aursnes, internacional norueguês contratado pelo Benfica no último mercado de transferências, somou esta terça-feira os primeiros minutos com a camisola das águias na Liga dos Campeões e não escondeu a felicidade pelo momento que ficará registado na sua carreira. "Foi bom sentimento, daqueles que só imaginamos viver e sentir quando somos crianças", começou por dizer o médio-centro, em declarações à ELEVEN no final da partida no Estádio da Luz.

Coração a bater mais rápido em comparação com os outros jogos?

"Sim, claro que é especial. Encontramos boas equipas."

Ansioso por defrontar Messi, Mbappé e Neymar?

"Sim, mas acabamos de terminar o jogo contra o Maccabi Haifa e penso que o próximo será contra a Juventus. Sim, claro que são, mas temos de focar primeiro na Juventus."

Adaptação a Lisboa e ao clube

"Os rapazes têm me tratado muito bem, fui bem recebido e tem sido muito bom estar aqui. Somos uma equipa fantástica. Hoje foi uma vitória importante, por isso agora temos de continuar assim", terminou.