Aursnes e Draxler espreitam regresso

O plantel dos encarnados regressa hoje aos treinos, após três dias de folga, iniciando a preparação do encontro com o Estrela Amadora, no domingo, e que assinala a estreia do Benfica na edição 2022/23 da Allianz Cup. Fredrik Aursnes e Draxler, ambos afastados das opções de Roger Schmidt nos últimos jogos devido a lesão, espreitam o regresso à competição, sendo certo que os médios norueguês e alemão serão reavalidos. Aursnes lesionou-se na partida com o Maccabi Haifa e Draxler frente ao FC Porto.

Este é o primeiro treino das águias depois do encontro com o Gil Vicente, o último antes da arranque do Mundial do Qatar. Roger Schmidt vai estar privado dos mundialistas António Silva, João Mário, Gonçalo Ramos, Otamendi, Enzo Fernández e Bah.