Aursnes eleito jogador da semana na Liga dos Campeões

Fredrik Aursnes, médio norueguês do Benfica, foi eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões.O jogador dos encarnados esteve em destaque no triunfo das águias na Bélgica, diante do Club Brugge, por 2-0.Em segundo clugar ficou Kigsley Coman, do Bayern Munique, seguido por Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, e Rafael Leão, do Milan.